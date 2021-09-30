Какая погода будет в первый день октября в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1 октября, сообщает zakon.kz.

Большая часть территории Казахстана все еще будет под влиянием ложбины уходящего циклона, за исключением западных и южных регионов, которые уже под властью северо-западного антициклона, который смещается с районов Москвы.

На севере, северо-западе, в центре и в горных районах юго-востока страны пройдут осадки в виде дождя и снега, которые будут сопровождаться гололедными явлениями. На юге и севере страны ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Ночью и утром в южной половине Акмолинской области ожидаются гололед, туман, на севере, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

Утром и днем на северо-востоке, востоке Костанайской области ожидается гололед, ночью и утром на северо-западе, западе области туман.

В Северо-Казахстанской области днем на большей части усиление ветра 15-20, на юго-востоке области порывы 23 м/с.

На западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед, ночью и утром на севере - туман.

На юге, востоке Алматинской области усиление ветра 17-22 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.