СКО вернулась в "красную" зону по распространению КВИ

Северо-Казахстанская область вернулась в "красную" зону по темпам распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 октября 2021 года.

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы и Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: г. Шымкент и Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.