У велоклуба "Астана" новое приобретение

Испанский гонщик Давид Де Ла Крус стал членом казахстанской команды "Астана", где проведет два следующих сезона, передает zakon.kz.

32-летний велопрофи известен, как сильный горняк и многодневщик, трижды финишировал седьмым в генеральной классификации "Вуэльты Испании", передает пресс-служба велокоманды Astana Premier Tech.

Я очень рад присоединиться к команде "Астана" в следующем сезоне. Когда Александр Винокуров сделал мне предложение перейти в его команду, я долго не сомневался и достаточно быстро принял решение. Мне кажется, что "Астана" – это та команда, которая может идеально мне подойти, а также которой я как гонщик смогу подойти. Мне нравится стиль команды, ее атакующий характер, амбиции, заточенность под борьбу за общий зачет. Поэтому мне кажется, что я смогу хорошо вписаться в этот коллектив. Давид Де Ла Крус

Он добавил, что понимает, что первый сезон в новой команде может быть непростым и придется пройти период адаптации.

Но я надеюсь, что он будет коротким, и я быстро смогу влиться в группу. Уверен, что вместе с менеджментом мы сможем спланировать хороший календарь, где у меня будет возможн­ость и помочь команде в ее важных целях, и где я получу шанс на то, чтобы добиться личных результатов. Возможно, у меня будет шанс побороться за общий зачет на "Вуэльте Испании" или даже на "Джиро д’Италия", но в первую очередь я готов следовать командной стратегии и планам, чтобы вместе с "Астаной" добиться больших успехов. Давид Де Ла Крус

Помимо мест в тройке сильнейших и в топ-10 общего зачета различных многодневных гонок, у Давида Де Ла Круса есть и победы на престижных соревнованиях. На счету испанца победы на этапах "Вуэльты Испании" (2016), "Тура Страны Басков" (2017), "Париж – Ниццы" (2017, 2018) и "Вуэльты Андалусии" (2018).

В текущем сезоне 2021 года Давид Де Ла Крус стал серебряным призером чемпионата Испании в "разделке", отметился 4-м местом в общем зачете "Тура Люксембурга", был пятым в генеральной классификации "Вуэльты Бургоса" и седьмым в итоговой классификации "Вуэльты Испании".

Давид – опытный и состоявшийся гонщик, который способен усилить нашу команду в плане многодневных гонок. Речь не только о Гранд-турах, но и о недельных многодневках. Он хорошо держится в горах, любит атаковать, при этом гонщик прекрасно себя чувствует в "разделках", где способен не только защитить свои позиции, но и выиграть время у соперников. Для нас это хорошее усиление – мы сможем задействовать Давида в командных построениях на определенных гонках, Гранд-турах, а также мы готовы дать ему определенную свободу действий и шанс проявить себя в тех гонках, которые будут подходить под его характеристики. генеральный менеджер команды Александр Винокуров

Куандык Шынасилов