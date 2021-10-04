В Экибастузе женщина упала с высоты четырех метров на производстве

4 октября 2021, 09:37
Фото: pixabay.com

Несчастный случай произошел с 24-летней помощницей машиниста на производстве в Экибастузе, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, инцидент произошел в 20:00 часов на территории одного из предприятий. Женщина обратилась с травмами в медицинское учреждение в 23:15 в минувшую субботу.

30 сентября, при проверке контейнера подачи угля, женщина упала с высоты четырех метров в результате проваливания пола, – установлено департаментом полиции.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.


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