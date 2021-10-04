"Алтай" одержал вторую победу на клубном ЧА по волейболу

В Таиланде продолжается азиатское первенство среди женских команд по волейболу, передает zakon.kz.

В третий игровой день действующий чемпион Казахстана - женский волейбольный клуб "Алтай" (Усть-Каменогорск) одержал победу в поединке против местного клуба "Суприм Чонбури", которая ранее дважды была чемпионом клубного чемпионата Азии.

Все три сета чаша весов была на стороне казахстанских волейболисток. Матч завершился со счетом 3:0 (25-23, 25-12, 25-14) в пользу волейболисток из Усть-Каменогорска. Благодаря этой победе "Алтай" автоматически проходит в полуфинал клубного турнира.

Перед матчем ждали тяжелую игру, мы не ожидали итогового результата 3:0, потому что "Суприм" очень сильная команда, которая нам казалась непобедимой. Это наша дебютная победа в этом турнире над таким сильным противником. Мои игроки повели себя сегодня смело. После успешного первого сета они особенно поверили в себя и свою победу. У нас впереди два дня, чтобы сфокусироваться на полуфинале, - сказал после матча главный тренер "Алтая" Марко Гришич.

За "Суприм Чонбури" отомстила другая тайская дружина "Накхон Ратчасима Оминк ВК", которая в подгруппе "В" переиграла второй казахстанский клуб - "Жетысу". Команда из Талдыкоргана в упорном матче уступила только в пятой партии - 3:2.

Куандык Шынасилов