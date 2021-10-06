В четырех ДУИС назначены новые руководители

Произошли кадровые изменения в уголовно-исполнительной системе в регионах республики, сообщает zakon.kz.
По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева назначены начальники Департаментов уголовно-исполнительной системы:
Как отметили в Комитете УИС МВД РК, назначенные начальники ранее работали на руководящих позициях в центральном аппарате Комитета УИС и в его территориальных подразделениях, имеют многолетний опыт в пенитенциарной системе.
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