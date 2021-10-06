Вице-президент Сбербанка Марина Ракова сама пришла в полицию

Бывшая вице-президент российского Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия после того, как у нее дома и на работе прошли обыски. Сегодня, 6 октября, она сама явилась в ГСУ ГУ МВД по Москве, сообщает zakon.kz.

По данным ТАСС, Ракова сейчас дает показания. Она является фигурантом дела о хищении более 50 млн руб., выделенных на национальный проект "Образование". Ранее МВД объявило ее в федеральный розыск, после того как бывшая замминистра не пришла на допрос. В Сбербанке уточнили, что Марина Ракова не является сотрудницей банка с 4 октября.

МВД планирует очно предъявить Раковой обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, сообщил источник ТАСС.

После проведения следственных действий с Раковой следователи планируют предъявить ей очное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). После этого сотрудники правоохранительных органов выйдут в столичный суд с ходатайством об избрании в отношении бывшей чиновницы меры пресечения, - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, когда и какую меру следователи будут просить для Раковой.