Студенты жалуются на выселение из общежитий - что ответили в акимате

Студенты первых курсов, которые учатся в Алматы, жалуются на то, что их выселяют из общежитий, ссылаясь на карантинные ограничения. В акимате говорят, что никаких ограничений изначально не было, передает zakon.kz.

Никаких официальных ограничений по заселению студентов в общежития не существует, - сказал главный санитарный врач Алматы.

По его словам, первокурсников, которые прибывали из других регионов, расселяли отдельно от старшекурсников. Это объясняется тем, что среди абитуриентов были случаи заражения коронавирусом. По словам Бекшина, отдельное расселение позволило не допустить массового распространения заболеваемости.

Еще раз повторю, что никаких ограничений по заселению студентов мы не ставили, - сказал Жандарбек Бекшин.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров добавил, что вопрос с проживанием студентов чувствительный. Он попросил передать в акимат конкретные факты выселения учащихся из общежития.