Отмена приговора по делу об LRT - какие нарушения выявил суд

Судебная коллегия по уголовным делам суда Нур-Султана 7 октября отменила приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам от 28 мая 2021 года в отношении Рашида Аманжулова, Жаната Нурпиисова, Талгата Ашима, Улугбека Ачилова, Тимура Касабаева, Дулата Мусенова, Даурена Абдыхамитова, сообщает zakon.kz.

Основанием для отмены приговора с возвращением дела прокурору явились существенные нарушения норм уголовно-процессуального законодательства. пресс-служба суда Нур-Султана

Какие были допущены нарушения?

Неправильное выделение дела органом уголовного преследования в отношении Султанбекова и Ардана, которым отведена активная преступная роль как создание организованной группы, привлечение в качестве пособников должностных лиц, подрядчиков и субподрядчиков. Без допроса по обстоятельствам дела Султанбекова, Ардан и других не привлеченных к уголовной ответственности представителей подрядных и субподрядных организаций установить сумму хищения и роль каждого не представилось возможным, - сообщили в пресс-службе суда Нур-Султана.

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В деле нет сведений об отказе Казахстану в выдаче иностранными государствами своих граждан, ходатайств о направлении им материалов уголовного дела в отношении представителей иностранных компаний в рамках международных договоров о сотрудничестве. По делу не устранены противоречия по размеру ущерба вследствие завышения стоимости работ, выполненных иностранными компаниями и другие нарушения. пресс-служба суда Нур-Султана

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Суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Уголовное дело состоит из 155 томов и восьми эпизодов. Мужчин обвиняли в присвоении и растрате вверенного чужого имущества и пособничестве. Прокурор считает, что они необоснованно завышали цены и подписывали фиктивные акты выполненных работ.

28 мая 2021 года в Нур-Султане была поставлена точка в громком деле о хищениях в "Астана LRT". Семерых экс-чиновников и сотрудников компаний, которые работали с "Астана LRT", приговорили к срокам от семи до 10 лет.

Отметим, что к самому строительству легкорельсового транспорта подсудимые не имеют отношения, они участвовали в подготовке документов для строительства.

Сам проект "Астана LRT" - это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта.

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