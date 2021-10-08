Королева Великобритании готовит правнука к роли короля

8 октября 2021, 00:31
Фото: instagram/theroyalfamily

Королева Великобритании Елизавета II готовит правнука Джорджа к роли короля, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон - второй на очереди на престол после своего отца. По данным источников, королева начала готовить восьмилетнего мальчика к трону. Она принимает частные аудиенции с ним, а также проводит с правнуком больше времени. При этом принцу Уильяму такие уроки давали с 13 лет.

Журналисты назвали Джорджа беззаботным ребенком, влюбленным в футбол и охоту на насекомых в саду. Родители принца рассказали ему, что однажды он может получить корону. Источники утверждают, что ребенок начал осознавать: отношение у членов королевской семьи к нему особое.


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