Вслед за "Алтаем" в борьбу вступил "Буревестник"

На волейбольных площадках комплекса Terminal 21 Hall (Таиланд) продолжается клубный чемпионат Азии, передает zakon.kz.

После семи дней баталий у женщин свои состязания начали волейболисты-мужчины. Клубный чемпионат Азии-2021 пройдет с 8 по 15 октября.

От Казахстана в престижном азиатском турнире заявлен действующий чемпион страны "Буревестник" из Алматы, который по итогам жеребьевки попал в группу "А" наряду с командами Таиланда, Шри-Ланки, Ирака и Кувейта.

Всего в этих соревнованиях принимают участие 10 команд. В предстоящем состязании определится единственный обладатель путевки на мужской клубный чемпионат мира по волейболу под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB).

Первый свой матч "Буревестник" проведет 8 октября с South Gas Club из Ирака.

Куандык Шынасилов