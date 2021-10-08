Три испанца покинули велоклуб "Астана"

Один из ведущих гонщиков "Астаны" Горка Исагирре подписал двухлетний контракт с командой Movistar, передает zakon.kz.

34-летний испанский велогонщик вернулся в свою команду, где уже выступал с 2014 по 2017 год. В своей карьере Горка Исагирре одержал 9 побед, в их числе один из этапов Джиро д’Италия-2017.





Я так счастлив вернуться в Movistar! Я провел в этой команде четыре года, которые были лучшими в моей карьере, как со спортивной точки зрения, так и в плане товарищей по команде, ставшими лучшими друзьями. Последние несколько лет чувствовал себя, как подросток, уехавший из дома путешествовать. Я увидел другие места, побывал в другом окружении, но, в конце концов, в какой-то момент захотел вернуться домой. Надеюсь, что смогу принести в команду опыт, накопленные за это время, все, чему я научился, чтобы снова отдать все этой команде, - прокомментировал свое возвращение испанец.

В Movistar 10 дней назад перешли из казахстанской команды Оскар Родригес и Алекс Аранбуру.

Куандык Шынасилов