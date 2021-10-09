Оперативно-тактические учения прошли в Жамбылской области

На территории учебно-тренировочного полигона имени Халық Қаһарманы Газиза Байтасова прошли оперативно-тактические учения под руководством регионального оперативного штаба с участием акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает zakon.kz

В ходе учений, в которых были задействованы сотрудники департаментов полиции, чрезвычайных ситуации, национальной безопасности, военнослужащие РгК "Юг", военнослужащие Национальной гвардии РК, отрабатывалась слаженность действий органов в случае возникновения чрезвычайных происшествий, - рассказали в пресс-службе акима региона.

Всего было задействовано 2088 сотрудников, 70 единиц техники.

Цель учений – усилить взаимодействие государственных органов, повышение сил и готовности оперативного штаба к угрозам при чрезвычайных ситуациях, отработать алгоритм действий, выполнение плана всеми государственными органами по предупреждению ЧС.

Как уточняется, в результате слаженных действий всех органов предусмотренные на учениях задачи выполнены в полном объеме.

Глава региона поблагодарил всех сотрудников за активное участие и высоко оценил итоги учений.