Алмат Кебиспаев стал бронзовым призером мирового первенства

10 октября 2021, 23:18
Фото: olympic.kz

Казахстанский борец греко-римского стиля Алмат Кебиспаев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Норвегии, передает zakon.kz.

33-летний спортсмен из Восточного Казахстана одолел представителя Турции Мурата Фирата – 7:4.

Стоит отметить, что казахстанец проигрывал после первого раунда - 1:3, и лишь благодаря грамотной тактике сумел переломить ситуацию в свою пользу.

Так "бронза" Кебиспаева стала второй медалью в копилке сборной Казахстана по борьбе. До этого наградой серебряного качества отметилась Жамиля Бакбергенова в женской борьбе.

Куандык Шынасилов


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