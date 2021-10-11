Отопительный котел взорвался в одной из школ в Кызылординской области

11 октября 2021, 15:03
Фото: дчс Кызылординской области

В поселке Тасарык Кызылординской области произошел взрыв в школьной котельной, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС Кызылординской области, взрыв прогремел утром 11 октября на территории школы №238.

В отдельно стоящей котельной произошел взрыв отопительного котла на твердом топливе без возгорания с последующим частичным разрушением стен на площади 64 квадратных метра, - уточнили в ведомстве.

Жертв и пострадавших нет.

Образовательный процесс не нарушен. Разбор завалов котельной проводится силами работников школы (15 человек и 2 ед. техники), - говорится в сообщении.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?