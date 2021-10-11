Крупную партию наркотиков изъяли в Жамбылской области

В ходе проведения Республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2021" сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области в предпесковой зоне в 100 км от Шуского района в момент заготовки наркотических средств задержан 27-летний местный житель, сообщает zakon.kz.

При осмотре близлежащей территории у вышеуказанного молодого мужчины обнаружено и изъято наркотическое средство "растение каннабиса" весом 60 кг 440 гр. Также у наркодельца из схрона изъято 10 мешков наркотического средства "марихуана высушенная" общим весом 103 кг 240 гр., которые подозреваемый заготовил и спрятал в летний период для дальнейшей поставки в северные регионы страны. Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания города Шу. Начато досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет". пресс-служба ДП Жамбылской области

В настоящее время решается вопрос о переквалификации уголовного деяния на ст. 297 ч. 3 УК РК "Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере". Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

С начала текущего года сотрудниками УПН ДП Жамбылской области из незаконного оборота изъято свыше 3 тонн 293 кг различных наркотических средств, из них: героина 800 гр., гашиша 103 кг, марихуаны более 3 тонн. Кроме того, путем вспахивания, скашивания и сжигания на территории около 550 га в Жамбылской области уничтожено более 40 тонн дикорастущей конопли.