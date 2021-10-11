Три авиапассажира курили на борту во время полета над Казахстаном

11 октября 2021, 18:35
Фото: пресс-служба ДП на транспорте.

Все нарушители были оштрафованы, передает zakon.kz.

За курение на борту воздушного судна 23-летний житель Алматы по акту был снят с авиарейса сообщением Шарм-Эль-Шейх – Алматы. Молодой человек оштрафован по ч.1-2 ст. 441 КРКоАП на 50 МРП (145 850 тенге) (Потребление табачных изделий на борту воздушного судна), - рассказали в пресс-службе ДП на транспорте.

Еще два пассажира рейса сообщением Нур-Султан-Алматы и Нур-Султан-Тараз привлечены к ответственности за аналогичные правонарушения. Ими оказались 22-летний житель Павлодарской области и 32-летний житель Усть-Каменогорска.


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