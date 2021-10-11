Девять водителей автобусов в столице лишены прав за выезд на встречную полосу

За нарушения к административной ответственности привлечено 15 должностных лиц автобусного парка, передает zakon.kz.

Сотрудниками полиции выявлен 29-летний водитель маршрутного автобуса, который, двигаясь по проспекту Туран в сторону Сыганак, выехал на полосу встречного движения. В отношении водителя автобуса составлен административный протокол по части 3 статьи 596 КРКобАП. За выезд на строну проезжей части, предназначенную для встречного движения, водителю грозит лишение права управления транспортным средством сроком на шесть месяцев. Грубо нарушая ПДД, водитель автобуса подверг опасности жизни пассажиров, - сообщает пресс-служба МВД РК.

По всем нарушениям, допущенным водителями транспортных предприятий, руководители привлечены к административной ответственности.

В целях снижения аварийности на дорогах столицы, а также профилактики нарушений Правил дорожного движения водителями общественного транспорта на территории столицы с 4 по 13 октября проводится ОПМ “Автобус”. С начала проведения ОПМ выявлено около 700 нарушений, совершенных водителями автобусов. Из них 214 фактов нарушения правил маневрирования, 167 фактов пользования при управлении транспортным средством телефоном, 80 нарушений не прохождения технического осмотра, - отмечается в сообщении.