Ситуацию в Афганистане обсудили на заседании СВМДА

Министры иностранных дел СВМДА приняли обширное заявление по Афганистану, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай, передает корреспондент zakon.kz.

По Афганистану министры иностранных дел приняли обширное заявление. Оно содержит несколько аспектов. В первую очередь, государства-члены выразили общее консолидированное мнение, что восстановление мира и развития в Афганистане является ключевым моментом для безопасности и стабильности во всем регионе СВМДА, - сказал Сарыбай по итогам 6-ой встречи министров иностранных дел СВМДА.

В целом, по его словам, главы делегации отметили, что многое будет зависеть от переходных процессов в самом Афганистане.

Чем быстрее переходные процессы завершатся, тем быстрее Афганистан будет включен в межрегиональные процессы, процессы взаимосвязанности, о чем, кстати, тоже говорилось на встрече. Тем раньше мы сможем говорить о процветании. Сначала необходимо стабилизировать ситуацию, а потом вовлекать Афганистан в региональные процессы. Я хотел бы обратить внимание, что у министров есть по этому поводу консолидированное мнение, - объяснил исполнительный директор СВМДА.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан