Поезд сошел с рельсов в метро Вашингтона

12 октября поезд сошел с рельсов на одной из центральных станций метро Вашингтона, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Задержки на синей линии ожидаются в связи со сходом поезда с рельсов у Арлингтонского кладбища, — говорится в официальном аккаунте вашингтонского метро в Twitter.
В соцсетях пользователи пишут, что в потерпевшем крушении поезде отключился свет, пассажиры так просидели полтора часа. В вагонах находятся сотни пассажиров.
Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарные, они будут выводить людей со станции. На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Пока неизвестно, что стало причиной аварии.
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