Поезд сошел с рельсов в метро Вашингтона

12 октября поезд сошел с рельсов на одной из центральных станций метро Вашингтона, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Задержки на синей линии ожидаются в связи со сходом поезда с рельсов у Арлингтонского кладбища, — говорится в официальном аккаунте вашингтонского метро в Twitter.

В соцсетях пользователи пишут, что в потерпевшем крушении поезде отключился свет, пассажиры так просидели полтора часа. В вагонах находятся сотни пассажиров.

Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарные, они будут выводить людей со станции. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Пока неизвестно, что стало причиной аварии.