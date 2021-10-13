Казахстан - надежный и важный партнер для ЕС в Центральной Азии - представитель ЕП

Реализацию соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом обсудили казахстанские и европейские парламентарии в Брюсселе, сообщает zakon.kz.

Как пишет "Хабар 24", в ходе XVIII заседания комитета парламентского сотрудничества депутаты поделились опытом борьбы в период пандемии коронавируса.

Коллеги обменялись информацией по проводимым в Казахстане и странах ЕС социально-экономическим реформам. Глава казахстанской делегации Айгуль Куспан рассказала о политических реформах в Казахстане, демократизации и соблюдении прав человека.

Глава делегации Европарламента по сотрудничеству со странами Центральной Азии оценил усилия Казахстана по продвижению демократических реформ и модернизации политической системы страны. Евродепутат выразил надежду на дальнейшее сотрудничество по вопросам региональной безопасности в Центральной Азии и Афганистане и реализацию совместных проектов.

У нас очень хорошие отношения с вашей страной. Казахстан - надежный и важный партнер для ЕС в Центральной Азии. Мы сегодня встретились с делегацией Парламента Казахстана и обсудили наше сотрудничество. Многие европейские бизнесмены находят в Казахстане благоприятный инвестклимат и хорошие условия для ведения совместного бизнеса, и я думаю, что мы можем работать ежедневно над устранением барьеров в этом. Мы очень обеспокоены ситуацией в Афганистане, очень важно для ЕС и Казахстана совместно работать в борьбе против терроризма и наркотрафика в том числе, по контролю на границах. глава делегации ЕП по странам Центральной Азии Фульвио Мартушелло