Малый бизнес хотели проверять под видом массовой угрозы для граждан

Главная транспортная прокуратура опротестовала и отменила незаконный приказ Министерства индустрии и инфраструктурного развития от 8 июня 2021 года "Об утверждении Рекомендации по определению термина "массовая угроза", сообщает zakon.kz.

Этот приказ мог позволить обойти действие моратория главы государства на проверки малого бизнеса и привести к необоснованному вмешательству в деятельность предпринимателей в сфере автомобильного, железнодорожного и водного транспорта. Действие названного моратория не распространяется на субъекты, чья деятельность представляет наличие массовой угрозы жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку, - сообщили в транспортной прокуратуре.

Как выяснилось, в названном акте был перечень из 45 видов микро- и малого предпринимательства, деятельность которых подпадала под "массовую угрозу".

К таковой угрозе отнесли неуведомление местных исполнительных органов о начале бизнеса по техническому осмотру транспортных средств, изготовлению и выдаче электронных карточек к тахографам, оказанию услуг такси.

Данный правовой акт также не прошел регистрацию в органах юстиции, несмотря на то, что в нем затрагиваются интересы неограниченного количества предпринимателей, - отметили в прокуратуре.

Там напомнили, что государственная регистрация таких актов является необходимым условием вступления их в силу.

О любых нарушениях прав предпринимателей на транспорте можно сообщать мобильной группе Главной транспортной прокуратуры: 8 7172 712251, 8 7172 301910 и 8 701 990 06 65.