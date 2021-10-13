Убийце беременной женщины вынесли приговор в Павлодарской области

Убийцу приговорили к 20 годам заключения, передает zakon.kz.

Как рассказали Pavlodarnews.kz в пресс-службе областного ДП, в апреле этого года в селе Константиновка Успенского района произошло убийство беременной женщины. В ходе расследования данного дела полицейские установили, что между убитой и ее сожителем произошла ссора, в ходе которой мужчина в состоянии алкогольного опьянения задушил свою жертву.

За совершение преступления в соответствии с частью 2 статьи 99 УК Республики Казахстан виновный осужден Специализированным межрайонным судом к 20 годам лишения свободы, – говорится в сообщении.

Мать убитой девушки Ирина Свириденко в письме начальнику Департамента полиции Нурлану Масимову выразила благодарность отделу полиции Успенского района и прокуратуре за расследование дела.