The Rolling Stones не будут исполнять свой хит из-за обвинений в оправдании рабства

Вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер заявил о том, что группа взяла небольшой перерыв с исполнением своего хита 1969 года Brown Sugar, передает zakon.kz.

Старый уродливый рабовладелец знает, что дела у него в порядке. Можно услышать, как он хлещет женщин около полуночи... - приводит rt.ru цитату из песни.

Слушатели увидели в песне оправдание насилия и рабства.

Группа проводит 13-дневный тур по США, и эту песню они ни разу не исполнили, пишет New Chant. Гитарист Кит Ричардс заявил, что удивлен критикой хита: ведь изначально текст и был гротескной историей о рабстве и насилии.

В последний раз Brown Sugar, вошедшая в топ "100 величайших гитарных песен всех времен" (по версии журнала Rolling Stones), прозвучала на концерте в Майами 30 августа 2019 года.