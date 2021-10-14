"Авангард" взял реванш у "Барыса" за поражение в Нур-Султане

Хоккейный клуб "Барыс" провел гостевую встречу против омского "Авангарда" в рамках игр регулярного чемпионата КХЛ, передает zakon.kz.

Действующие обладатели Кубка Гагарина сумели вернуть должок казахстанской команде, обыграв "Барыс" со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Напомним, что омичи 8 дней назад проиграли в столице Казахстана – 0:1.

Возвращаясь к матчу, который прошел 13 октября: хозяева льда владели преимуществом на протяжении всей игры, счет в матче был открыт на 33-й минуте. В большинстве забил канадский нападающий "Авангарда" Корбан Найт. Вскоре Алексей Емелин удвоил преимущество подопечных Боба Хартли.

В третьем периоде "Барыс" отыграл одну шайбу усилиями Никиты Михайлиса. Данный результат на табло стоял недолго. "Авангард" быстро забросил третью шайбу, отличился Алексей Береглазов.

За минуту до финального свистка арбитра четвертую шайбу в составе хозяев забросил в пустые ворота Александр Дергачев – 4:1, и "Авангард" празднует успех.

Куандык Шынасилов