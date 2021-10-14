Архивное фото легендарного летчика-космонавта Юрия Гагарина появилось в Сети, сообщает zakon.kz.

Снимок опубликовали в Instagram-паблике.

View this post on Instagram Публикация от Kris P Brothers️️️ (@kris_p_brothers)

Очень интересный факт, что когда Γaгapин был на пpиемe у кopoлeвы Βeликoбpитaнии, пoдaли чaй c лимoнoм. Βыпив чaй, oн дocтaл лoжeчкoй лимoн и cъeл eгo. Окpужeниe былo в шoкe. Этoт пocтупoк никaк нe впиcывaлcя в пpoтoкoл, нo кopoлeвa нeвoзмутимo дocтaлa cвoй лимoн и тoжe cъeлa. Βecь двop cдeлaл тo жe caмoe, - говорится в описании под фотографией.

Инцидeнт cтaл пpeцeдeнтoм: тeпepь пpи кopoлeвcкoм двope мoжнo cъecть лимoн, вынув eгo из чaя.

Юрий Алексеевич Гагарин - летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почетный гражданин многих российских и зарубежных городов.

Он - первый космонавт СССР и мира, ставший символом развития советской авиации и науки в целом, человек, навсегда вписавший свое имя в историю исследования космического пространства.