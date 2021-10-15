Экибастузский тамада подозревается в сдаче несуществующих квартир

Мужчина выставлял фото недвижимости в Алматы и Шымкенте по очень привлекательным ценам, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Как уточняется, всем заинтересованным шоумен предлагал внести задаток. Люди отправляли по 20 тыс. тенге, а то и всю сумму аренды. На уловки попались 17 человек.

Выставлял на сайте OLX и Крыша.kz объявления о сдаче арендного жилья по очень заниженным ценам. Однако качество квартир в соответствии с фотографиями было очень хорошее. Доверчивые граждане нашей республики отправляли денежные средства, не получая взамен услуги по аренде жилья, - рассказал оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Аман Аубакиров.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Теперь заигравшегося тамаду будут судить за мошенничество. Ему грозит до семи лет тюрьмы.