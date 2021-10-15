Несколько человек пострадали в перестрелке в аэропорту Мехико

Перестрелка в аэропорту столицы Мексики произошла в ходе покушения, три человека получили ранения, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Подозреваемый вскоре умер в больнице.

Только что на двух человек в международном аэропорту Мехико было совершено нападение, два человека получили ранения, их жизни вне опасности, - заявил в Twitter глава городского управления общественной безопасности Омар Гарсия.

После он уточнил, что подозреваемый в совершении преступления умер в больнице, а жизни потерпевших ничего не угрожает.

Покушение на двух человек произошло в зоне подъезда ко второму терминалу аэропорта. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, идет сбор улик.

Аэропорт продолжает работу в обычном режиме.