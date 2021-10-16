Россиянке отказали в операции из-за веса в 167 кг

Жительнице Волгоградской области отказали в операции кисты в больнице подмосковного Подольска. Россиянка весит 167 кг, и врач сообщил ей, что стол не сможет выдержать такую нагрузку, передает zakon.kz.

Пациентка по имени Наталья рассказала, что доктор сказал сбросить 20 кг, чтобы ей смогли провести операцию, и порекомендовал женщине сидеть на воде. При этом медик отметил, что в случае разрыва кисты будет уже "другой разговор". Наталья добавила, что написала о своей ситуации в Минздрав РФ и пока ждет ответа, - сообщает lenta.ru.

Исполняющая обязанности главного врача подольской больницы Татьяна Алексеенко подтвердила, что пациентке с лишним весом действительно отказали в операции. По ее словам, в горизонтальном положении операционный стол может выдержать максимум 160 кг, при этом при подъеме нагрузка должна быть меньше.

И зачем мы будем рисковать и пациенткой, и нашим оборудованием? - заключила медик.

Пациентка подчеркнула, что ее киста быстро увеличивается в размерах, и при ее разрыве женщине грозит смертельная опасность. Голодание не помогло ей сбросить вес, сейчас она ходит пешком до работы.