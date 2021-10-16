"Кайрат" в меньшинстве выиграл у "Актобе"

Стартовали игры 24 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги, передает zakon.kz.

В первый игровой день прошли четыре матча, и открыли его "Акжайык" и "Туран". Игра завершилась боевой ничьей - 1:1. Затем "Шахтер" минимально переиграл "Каспий" - 1:0.

В Шымкенте "Ордабасы" был сильнее "Атырау" - 2:1. И закрывали игровой день "Актобе" и "Кайрат".

Алматинцы в гостях с трудом одолели западноказахстанцев - 2:1. К началу второго тайма данного поединка для "Кайрата" все складывалось хорошо, они вели 2:0 благодаря голам Артура Шушеначева и Гулжигита Алыкулова. Во второй половине игры снова "отличились" кайратовцы. Сначала Нуралы Алип забил в собственные ворота, а потом был удален защитник алматинцев Раде Дугалич. Но, несмотря на то, что гости остались играть вдесятером, они довели матч до победного конца.

17 октября пройдут остальные матчи 24 тура:

"Астана" - "Кайсар"

"Жетысу" - "Тараз"

"Кызыл-Жар" - "Тобол"

Куандык Шынасилов