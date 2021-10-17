Интрига в борьбе за чемпионство казахстанского первенства в футболе сохраняется

Завершился 24 тур чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги, передает zakon.kz.

Во второй игровой день болельщики с нетерпением ждали матчей с участием "Астаны" и "Тобола", главных претендентов на золотые медали нынешнего первенства. Если столичным футболистам в соперники достался аутсайдер турнира - "Кайсар", то у костанайцев был серьезный оппонент - "Кызыл-Жар", который стремится войти в призовую тройку текущего первенства.

Несмотря на серьезные планы соперника, "Тобол" все же одолел в гостях "Кызыл-Жар" - 2:0 благодаря голам Игоря Сергеева и Жереми Манзорра. В свою очередь "Астана" с таким счетом 2:0 переиграла на своей арене кызылординцев. Отличились Тигран Барсегян и лучший бомбардир чемпионата Марин Томасов. После гола в ворота "Кайсара" теперь в активе Марина 17 взятий ворот.

Еще в одном матче 24 тура "Жетысу" на своем поле проиграл "Таразу" - 1:2.

Теперь судьба чемпионства зависит от центрального матча 25 тура между "Кайратом" и "Астаной", который пройдет в Алматы 24 октября. "Тобол" принимает у себя "Шахтер".

Куандык Шынасилов