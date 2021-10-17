Во время встречи выпускников неизвестный открыл стрельбу по людям в США

По крайней мере один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы на территории университета Грэмблинга в американском штате Луизиана, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил представитель университета Тиша Арнольд, выстрелы раздались около 01:15 в воскресенье по местному времени (09:15 по московскому времени). Несколько человек получили ранения, их точное число не уточняется. В результате стрельбы погиб один человек, он не был студентом.

Во время инцидента проходила встреча выпускников... Всех присутствующих направили в укрытие и разрешили его покинуть, как только поступило разрешение от полиции университета, - сообщила представитель.

Личность стрелявшего пока не установлена. Идет расследование. Университет отменил другие мероприятия, запланированные на воскресенье, а также занятия в понедельник.