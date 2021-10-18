Более 18 млн долларов выиграла российская команда по Dota 2

18 октября 2021, 00:07
Фото: instagram/team__spirit

Киберспортивная команда Team Spirit из России победила китайский коллектив PSG.LGD в гранд-финале крупнейшего турнира по Dota 2 — The International 10. Игра завершилась со счетом 3:2, передает zakon.kz со ссылкой на rt.ru.

Team Spirit стала второй командой из СНГ и первой из России, которой удалось стать победителем в гранд-финале самого престижного турнира по Dota 2.

Общий призовой фонд турнира составляет больше 40 млн долларов. За победу Team Spirit получит более 18 млн долларов.


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