У теннисного турнира в Индиан Уэллс новые чемпионы

Рано утром 18 октября завершился крупный международный турнир на кортах американского Индиан Уэллс, передает zakon.kz.

Престижный "Мастерс" среди мужчин и женщин с призовым фондом более 8 миллионов долларов США изобиловал приятными сюрпризами и неожиданными результатами. Самая главная неожиданность данных состязаний – это то, что в финальных играх в одиночном разряде не было ни одного топ-фаворита из мировой десятки.

Так, у женщин испанская теннисистка Паула Бадоса, получившая здесь 21 номер посева, в решающем матче турнира обыграла белоруску Викторию Азаренко (29 сеяная) со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:2). 23-летняя Бадоса стала первой испанкой, которая победила на "Мастерсах".

Британец Кэмерон Норри (21) стал победителем в мужском одиночном разряде. В финале он одержал победу над грузинским теннисистом Николозом Басилашвили (29) – 3:6, 6:4, 6:1.

Напомним, что на этом турнире финалисткой в женском парном разряде стала казахстанка Елена Рыбакина. В паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой они проиграли в решающем поединке Си Су Вей (Тайвань) и Элизе Мертенс (Бельгия).

Лучшая теннисистка Казахстана Рыбакина уже находится в Москве, где она заявилась на Кубок Кремля.

Куандык Шынасилов