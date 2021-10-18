В Сарани возрождают микрорайон

В городе Сарани Карагандинской области строится шинный завод.

По данным акимата Карагандинской области, начали возводить главный корпус производственного цеха. Развитие промышленной площадки благоприятно сказывается и на самом микрорайоне РТИ, где находится индустриальная зона. Там восстанавливают многоэтажные дома, строят модульную котельную и должен появиться современный детский сад.

Запуск шинного завода запланирован на конец 2022 года. На предприятии предполагается выпускать около 3,5 млн шин в год. Они будут направляться на комплектацию автомобилей, производимых в Казахстане, вторичный рынок, а также на экспорт в страны ближнего зарубежья. Более тысячи местных жителей получат работу на заводе.

Для обучения персонала организована стажировка на действующем в российском Нижнекамске шинном заводе. На время обучения работодатель выплачивает будущим специалистам зарплату и берет на себя все расходы на проезд и проживание. До запуска завода обучение и переквалификацию пройдут порядка 500 человек.

Стоит отметить, что на индустриальной площадке РТИ уже работает завод по производству автобусов. Ввод еще одного нового предприятия даст импульс большему развитию моногорода.

Наряду с возрождением промышленной зоны в микрорайоне восстанавливают заброшенные в 90-е дома, в том числе и за счет местных предприятий.

В прошлом году мы отремонтировали два дома, они уже заселены. Квартиры розданы очередникам. Четыре дома будут восстановлены за счет средств промышленных предприятий, они их готовят для своих работников. В этом и следующем годах планируем отремонтировать 10 домов, – рассказал руководитель отдела строительства Сарани Курмет Шайкенов.

Всего в Сарани в очереди на жилье состоят около тысячи человек. Восстановление домов в микрорайоне РТИ позволит существенно сократить количество очередников.

Учитель начальных классов Алмагуль Куленбаева ждала своей очереди 10 лет. Она получила квартиру в одном из восстановленных домов и уже отпраздновала новоселье.

Я очень довольна. У меня однокомнатная квартира, теплая, светлая. Микрорайон оживает, рядом дома тоже восстанавливают. Автобусы ходят каждые полчаса, двор отличный, – говорит Алмагуль.

Также в микрорайоне идет благоустройство трех дворов, отремонтированы дороги, оборудованы тротуары и установлено 77 опор освещения со светодиодными светильниками. Кроме того, в населенном пункте начато строительство модульной котельной, которая обеспечит централизованным теплом дома РТИ.

Школа здесь есть, в следующем году предполагается строительство нового детского сада за счет частных инвестиций, – отметил Курмет Шайкенов.