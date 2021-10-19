"Спасибо за справедливость" - брат Линдера отреагировал на отстранение тренера Ахметова

Главный тренер национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике Бахыт Ахметов отстранен от должности. На это отреагировал Семен Линдер - брат казахстанского тяжелоатлета Альберта Линдера, который умер ночью 17 сентября в возрасте 25 лет, сообщает zakon.kz.

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По его словам, 18 октября состоялась встреча с министром спорта и культуры РК Актоты Раимкуловой, которая незамедлительно ответила на просьбы, дала ряд жестких поручений и приняла меры по наведению порядка.

Отстранила от должности и уволила тренеров, не заслуживающих своих должностей! Взяла под свой личный контроль! Справедливая и сильная женщина! Я восхищаюсь вами! Спасибо вам за справедливость Выражаю вам огромную благодарность! - написал Семен Линдер на своей странице в Instagram.

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Также он поблагодарил президента Касым-Жомарта Токаева.

Спасибо за поддержку, за то, что взяли это дело под свой личный контроль! - обратился спортсмен к главе государства.

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Как говорится, друзья познаются в беде. Не понимал смысл этих слов до этой невосполнимой трагедии. Действительно понял. Понял, кто, чего стоит, но не об этом, у каждого свой выбор! Огромный и отдельный искренний респект моим друзьям, моей команде. Даже представить не мог, что будет такая поддержка. От всего сердца благодарю. Мы проделали огромною работу, прошли нелегкий путь, добиваясь справедливости. На самом деле это было нелегко. Мы доказали, что если за правду бороться, то справедливость восторжествует! Я ценю и люблю каждого из вас. Вы лучшие и каждый из вас по своему особенный! Я благодарен Всевышнему, что меня окружают такие люди, как вы, друзья. Спасибо, что вы есть. Спасибо народу за колоссальную поддержку! Я чувствовал поддержку каждого! Семен Линдер

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Ночью 17 сентября умер казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер. Ему было 25 лет. По факту смерти казахстанского тяжелоатлета было возбуждено уголовное дело.

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