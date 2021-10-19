Пограничников Индии вооружат национальными трезубцами Шивы

Индийские стартаперы разработали по заказу Пограничных сил безопасности Индии нелетальное вооружение в виде шокеров-трезубцев, электроперчаток и щитов для противостояния силам китайской армии, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Индийские силы безопасности попросили нас разработать несмертельное оружие после того, как военные КНР использовали палки и электрошокеры против наших солдат в Галване. Мы разработали аналогичные электрошокеры и другие приспособления, вдохновленные традиционным индийским национальным оружием, - рассказывает главный технический директор Apasteron Private Limited Мохит Кумар.

Компания разработала металлический дорожный электрошокер с шипами (Vajra) для использования в рукопашном бою и остановки бронированных транспортных средств, а также Trishul - традиционный индийский трезубец, напоминающий оружие индуистского божества Шивы, для блокировки транспортных средств, пытающихся проникнуть в запрещенные зоны.

По протоколу индийские и китайские военные обязаны выходить на патрулирование вооруженными "оружием несмертельного действия".

16 июня 2020 года 20 солдат индийской армии погибли предположительно в результате драк с применением камней и железных палок на спорной границе Индии и Китая. Некоторые индийские солдаты, спасаясь, прыгали в реку Галван с большой высоты, получив при этом травмы. Перед этим индийские СМИ сообщали о 43 пострадавших китайцах (включая погибших и тяжело раненых). Стороны обвиняют друг друга в пересечении пограничной линии и нарушении договоренностей, - говорится в сообщеии.

Сейчас две самые населенные страны мира - Индию и Китай - разделяет условная линия, получившая название "линия Макмагона" (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил эту границу в 1914 году). Индия и правительство Далай-ламы (фактического руководителя государства Тибет) признали существующую границу, а Китай - нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения - от 1993 и 1996 годов - были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш.