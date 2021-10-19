Почти 8 тысяч деревьев посажено в Актюбинской области

Ход двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов Актюбинской области был рассмотрен на совещании под председательством главы региона Ондасына Уразалина.

В рамках экологического двухмесячника проводится санитарная очистка территории населенных пунктов, посадка деревьев, ликвидация несанкционированных свалок и т.д.

Всего с 8 сентября по 17 октября проведено шесть субботников в районах области и три субботника в Актобе, в которых еженедельно в среднем участвовало 14,9 тысячи жителей области.

В результате, ликвидировано 679 мест скопления мусора, 428 стихийных свалок, посажено 7 720 саженцев, в том числе более 3,5 тысячи саженцев в Актобе.

Усилена работа по выявлению нарушителей санитарных норм. Почти 1 000 физических и юридических лиц выданы предписания по устранению нарушений, 145 нарушителей оштрафованы на общую сумму 3,4 миллиона тенге.

Аким области поручил усилить работу по всем направлениям, уделить особое внимание вопросам озеленения и приживаемости саженцев.