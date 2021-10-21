Роналду вырвал важную победу для "Манчестер Юнайтед"

Завершились футбольные матчи третьего тура Лиги Чемпионов, сообщает zakon.kz.

Ярким событием прошедшего тура ЛЧ стал, несомненно, новый рекорд звездного португальца Криштиану Роналду. Его победный гол на 81-й минуте в ворота итальянской "Аталанты", который он забил головой, стал рекордным в истории ЛЧ. Теперь на счету игрока "МЮ" 137 голов в этом турнире. Он возглавляет список лучших его бомбардиров.

За ним идет Месси, у него 123 гола. Криштиану отметился голами во всех трех матчах в ЛЧ после возвращения в "МЮ". В итоге в нынешнем сезоне у него 12 голов в 12 играх на клубном уровне и за сборную Португалии.

Сам же матч "МЮ" - "Аталанта" закончился победой "манкунцианцев" со счетом 3:2. Англичане смогли одержать волевую победу, проигрывая 0:2. Итальянцы первыми вышли вперед, отличились Пашалич и Демирал. Но "МЮ" вскоре сравнял счет благодаря Рэшфорду и Магуайру, а Роналду поставил точку в этом матче.

Остальные результаты сыгранных 20 октября матчей:

"Барселона" - "Динамо" (К) - 1:0

"Ред Булл" - "Вольфсбург" - 3:1

"Зенит" - "Ювентус" - 0:1

"Челси" - "Мальме" - 4:0

"Бенфика" - "Бавария" - 0:4

"Янг Бойз" - "Вильярреал" - 1:4

"Лилль" - "Севилья" - 0:0

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

Куандык Шынасилов