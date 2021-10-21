Расул Рахимов назначен членом Счетного комитета

21 октября 2021, 10:16
Фото: Zakon.kz

Депутаты Сената избрали нового члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, передает корреспондент zakon.kz.

В соответствии с подпунктом 1) статьи 57 Конституции Республики Казахстан и на основании представления председателя Сената Парламента от 13 октября 2021 года Комитет по финансам и бюджету рекомендует назначить Рахимова Расула Нурлановича на должность члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, - сказала председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Ольга Перепечина на пленарном заседании Палаты.

Расул Рахимов является выпускником международной стипендии "Болашак", обучался в зарубежных высших учебных заведениях, имеет опыт работы в сфере стратегического планирования и анализа.

По словам депутата, также работал в министерствах индустрии и торговли, Администрации Президента Казахстана, где зарекомендовал себя как квалифицированный руководитель, ответственно подходящий к решению поставленных задач.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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