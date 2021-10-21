Это не подготовка к конфликту - Жапаров о закупе бронетехники

21 октября президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял участие в церемонии передачи боевой техники Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности КР, передает zakon.kz.

40 единиц бронированной военной техники для усиления личного состава Пограничной службы ГКНБ КР и укрепления государственных границ страны было закуплено по поручению главы государства. Впервые в истории независимости страны полностью на бюджетные средства была приобретена специально подготовленная для нашей местности новая военная техника в таком количестве. пресс-служба президента КР

Глава государства поздравил военнослужащих Пограничной службы с получением техники и отметил важность улучшения материально-технической базы Вооруженных сил для обеспечения безопасности граждан, страны и охраны государственных границ.

Если на границе будет спокойно, она будет под защитой, то и граждане смогут спокойно спать. Если граница ослаблена, а у пограничников нет необходимого материально-технического обеспечения, то нельзя говорить о стабильности в стране. Безопасность и стабильность каждого государства начинается с охраны границ. Садыр Жапаров

Президент подчеркнул, что проведена инвентаризация техники Вооруженных сил Кыргызстана: вся техника, вышедшая из строя, будет обновлена весной следующего года.

Это не подготовка к конфликту, а подготовка к тому, чтобы сохранить безопасность нашей страны. Мы никогда за 30 лет ни разу не начинали конфликт с кем-либо, не захватывали чужие территории с оружием в руках. И впредь такого не будет. Но если будут попытки захватить наши территории, то ответ будет жестким. Садыр Жапаров

Он добавил, что улучшается материально-техническое обеспечение не только Пограничной службы, но и Министерства обороны КР и Министерства внутренних дел КР.

Глава государства выразил благодарность военнослужащим Кыргызстана за службу, несмотря на сложности в течение последних 30 лет.

По его словам, в следующем году планируется повышение заработной платы пограничников.

Государство обязуется обеспечить военнослужащих достойной оплатой труда. Ваша задача - обеспечить безопасность и спокойствие наших граждан. Садыр Жапаров