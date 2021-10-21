В Туркестанской области проживает около 50 представителей различных этносов - Шукеев

В Нур-Султане под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана.

В ходе заседания были обсуждены основные задачи АНК и государственных органов в реализации решений XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана и Послания главы государства народу Казахстана "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны".

На заседании глава государства подчеркнул важность сохранения единства народа, укрепления общественного согласия.

Члены совета собрались сегодня в честь 30-летия Независимости. Юбилей Независимости - важный исторический рубеж для нашей страны. За эти годы мы создали крепкое государство. Развивали нашу экономику, повышали благосостояние населения. Все это мы добились благодаря нашему благодатному единству. Благодаря конструктивной политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в стране сформировалась уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия. Его эффективность признана мировым сообществом, - сказал президент, отметив, что выпускники школ страны должны быть интегрированы в казахстанское общество, быть конкурентоспособными и владеть государственным языком.

Кроме того, он отметил, что изучение других языков имеет много преимуществ. На заседании были рассмотрены актуальные вопросы деятельности Ассамблеи народа Казахстана и Совета матерей АНК Туркестанской области по укреплению межэтнического согласия.

Также был заслушан доклад акима Туркестанской области Умирзака Шукеева. Глава региона проинформировал о деятельности Ассамблеи народа Казахстана в регионе. По его словам, в регионе созданы все необходимые условия и инфраструктура для укрепления гармоничных межэтнических отношений.

В регионе с населением более 2 миллионов человек проживает около 50 представителей различных этносов. В рамках областной Ассамблеи плодотворно работают над укреплением национального единства 34 этнокультурных объединения и 9 учреждений общественного согласия. Мы разорвали устаревшие стереотипы, перешли к четкой и системной работе по межэтническим отношениям. Успешно реализовано 10 проектов по развитию казахского языка. Сегодня в Туркестанской области 92% представителей разных этносов в совершенстве владеют казахским языком. Также в регионе разработана карта межэтнических отношений, изучены проблемные вопросы. Нашли свое решение около 2 тысяч актуальных проблем, 5000 государственных служащих, полицейские и представители общественности прошли специальный тренинг, – сказал Шукеев.

Вместе с тем, глава области обозначил основные направления для оптимального решения межэтнических проблем.

Во-первых, через пропаганду исторического, культурного и духовного потенциала Туркестана мы реализуем консолидацию и укрепление единства этносов. Историческое решение Елбасы позволило развивать Туркестан как священное место для различных этносов, проживающих в Казахстане, и всей тюркской общественности. Об этом свидетельствует большой приток туристов. Только в этом году количество посетителей, туристов в древний город прибыло в 5,5 раза больше, чем в прошлом году. В Международном казахско-турецком университете им.Ходжи Ахмеда Ясави межэтнические отношения развиваются путем параллельного изучения религиоведения и социологии. Выпускники университета, получившие глубокие знания в этом направлении, работают не только в области, но и по всей республике, – сказал аким области.

Также взяты на контроль формирования новых интеграционных и социальных лифтов через развитие полиязычного обучения в школах, где обучаются этносы, проведены работы по развитию сельских населенных пунктов с целью недопущения конфликтов между представителями других национальностей, реализованы меры стимулирования и создания социально-экономических условий для переселения этносов в северные регионы страны. На заседании, проходившем в режиме онлайн, президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил построить в Туркестанской области Дом Дружбы.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что в Туркестане будет построен Дом дружбы нового образца.

Также были заслушаны доклады главного редактора газеты "Жанубий Козогистан" Алишера Сатыбалдиева и председателя Совета общественного согласия при АНК Толебийского района Сеита Бекмурзаева.

В завершение мероприятия глава государства отметил приоритетные направления и задачи деятельности Ассамблеи народа Казахстана и государственных органов в сфере обеспечения единства и согласия в обществе, поручил повысить эффективность работы.