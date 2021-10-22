Королева Великобритании провела ночь в больнице

22 октября 2021, 06:59
Фото: pixabay

Королева Великобритании Елизавета II провела ночь на 21 октября в больнице после того, как врачи посоветовали ей отменить визит в Северную Ирландию, сообщает zakon.kz.

Королева последовала совету врачей отдохнуть несколько дней и отправилась в частную больницу короля Эдуарда VII в центре Лондона, пишет РИА Новости.

Королева посетила больницу, чтобы провести некоторые предварительные обследования. Сегодня днем она вернулась в Виндзорский замок и остается в бодром настроении, - сообщает Букингемский дворец.

Перед госпитализацией королева отменила свой визит в Северную Ирландию.


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