Королева Великобритании провела ночь в больнице

Королева Великобритании Елизавета II провела ночь на 21 октября в больнице после того, как врачи посоветовали ей отменить визит в Северную Ирландию, сообщает zakon.kz.

Королева последовала совету врачей отдохнуть несколько дней и отправилась в частную больницу короля Эдуарда VII в центре Лондона, пишет РИА Новости.

Королева посетила больницу, чтобы провести некоторые предварительные обследования. Сегодня днем она вернулась в Виндзорский замок и остается в бодром настроении, - сообщает Букингемский дворец.

Перед госпитализацией королева отменила свой визит в Северную Ирландию.