Объявлен состав женской команды Казахстана на отбор к Чемпионату мира-2023

Главный тренер Калоян Петков огласил список футболисток, вызванных на домашние матчи отборочного цикла Чемпионата мира-2023 против Греции и Франции, сообщает zakon.kz.
22 октября сборная Казахстана в 17:00 проведет игру с командой Греции. А 26 октября в 21:00 сыграет против Франции, - передает пресс-служба КФФ.
Обе встречи пройдут на стадионе "Астана Арена". Казахстанские футболистки выйдут на эти встречи в следующем составе:
Вратари: Ирина Саратовцева, Ангелина Портнова.
Защитники: Александра Бурова, Бибигуль Нурушева, Кундыз Кожахмет, Анастасия Власова, Жансая Козиева.
Полузащитники: Бегаим Киргизбаева, Фатима Сатыгалиева, Ксения Хайрулина, Карина Жумабайкызы, Мадина Жанатаева, Асельхан Турлыбекова, Айша Садыкова.
Нападающие: Светлана Бортникова, Алина Лозукова, Сауле Карибаева, Асель Кубесова.
Куандык Шынасилов
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