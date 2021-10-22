Объявлен состав женской команды Казахстана на отбор к Чемпионату мира-2023

Главный тренер Калоян Петков огласил список футболисток, вызванных на домашние матчи отборочного цикла Чемпионата мира-2023 против Греции и Франции, сообщает zakon.kz.

22 октября сборная Казахстана в 17:00 проведет игру с командой Греции. А 26 октября в 21:00 сыграет против Франции, - передает пресс-служба КФФ.

Обе встречи пройдут на стадионе "Астана Арена". Казахстанские футболистки выйдут на эти встречи в следующем составе:

Вратари: Ирина Саратовцева, Ангелина Портнова.

Защитники: Александра Бурова, Бибигуль Нурушева, Кундыз Кожахмет, Анастасия Власова, Жансая Козиева.

Полузащитники: Бегаим Киргизбаева, Фатима Сатыгалиева, Ксения Хайрулина, Карина Жумабайкызы, Мадина Жанатаева, Асельхан Турлыбекова, Айша Садыкова.

Нападающие: Светлана Бортникова, Алина Лозукова, Сауле Карибаева, Асель Кубесова.

Куандык Шынасилов