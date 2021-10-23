Президент Кыргызстана исключил размещение американской базы в стране

Кыргызстан не будет размещать на своей территории военную базу США, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил президент страны Садыр Жапаров, передает РИА Новости.

У нас есть российская база в Канте (Чуйская область). Нам хватит одной базы… Мы не желаем играть в кошки-мышки с влиятельными странами, размещая у себя две базы. президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Он также отметил, что американский военный объект в республике перестал функционировать в 2014 году.

Американская база была открыта в бишкекском аэропорту "Манас" в 2001 году и предназначалась для поддержки операции "Несокрушимая свобода" в Афганистане.

В Кыргызстане расположена российская авиабаза "Кант". Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ.