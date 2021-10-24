Новый штамм коронавируса "дельта-лайт" выявлен в Беларуси

В Беларуси выявлен новый штамм коронавируса "дельта-лайт", сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко, пишет БЕЛТА.

В основном сейчас циркулирует так называемый "дельта-штамм", но с сентября мы начали устанавливать хождение такого штамма, как "дельта-лайт". Пока каких-то отличий не наблюдаем, эти случаи единичны, – сказал Александр Тарасенко.

Замминистра заметил, что "дельта-штамму" характерна большая контагиозность, то есть вирус способен быстрее переходить от человека к человеку.

Ранее мы говорили, что достаточно 15 минут и более, то теперь требуется до 15 минут, можно находиться рядом с заболевшим человеком буквально какие-то минуту-две, – сказал Тарасенко.

Более того, все чаще заболевают молодые люди: 30-39 лет, 40-49 лет.

Мы отмечаем, что по Минску, в отличие от других регионов, в основном задействовано население от 18 до 29 лет, – заметил Александр Тарасенко.