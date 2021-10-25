Кто из казахстанцев чаще всего попадает в тюрьмы

В Казахстане насчитывается 157 заключенных на 100 тыс. жителей, сообщает zakon.kz.

По данным исследования Finprom.kz, в рейтинге стран по численности заключенных в тюрьмах на 100 тыс. жителей Казахстан занял 98-е место из 223.

Среди стран СНГ хуже всего оказалось положение Туркменистана. Страна заняла 2-е место в мире. Заметно хуже, чем в Казахстане, обстоят дела в Беларуси (20-е место) и России (24-е место).

По пессимистичному показателю РК также опережают Азербайджан (63-е место), Молдова (79-е место) и Кыргызстан (96-е место).

Ситуация в Украине, Таджикистане, Армении и Узбекистане, напротив, позитивнее, чем в Казахстане.

Открывают рейтинг "стран-тюрем" США и Сальвадор, замыкает Сан-Марино с нулевым количеством заключенных. Предпоследнее место заняла Гвинея-Бисау: 196 заключенных, или всего 10 на 100 тыс. населения.

За январь–сентябрь 2021 года уголовные правонарушения в Казахстане совершили 47,4 тыс. человек – на 17,1% меньше, чем годом ранее.

"Лидеры" в региональном разрезе – Алматинская область (5,6 тыс. человек, минус 14,2% за год), Алматы (5,4 тыс. человек, минус 13,3%), а также Восточно-Казахстанская область (4 тыс. человек, минус 22,3%), – отмечено в публикации.

Меньше всего совершивших уголовные правонарушения зарегистрировано в Кызылординской области (1,2 тыс. человек, минус 24,3% за год).

Среди всех лиц, совершивших правонарушения, более 1 тыс. человек – несовершеннолетние, 6,3 тыс. – женщины, 736 лиц – учащиеся. 1,1 тыс. правонарушителей – граждане СНГ, 135 лиц – иностранные граждане из стран вне СНГ.

По роду занятий 3,3 тыс. человек составили рабочие, 822 лица – госслужащие, 639 – частные предприниматели, 37,8 тыс. – безработные, – добавили аналитики.

Среди совершивших уголовные правонарушения насчитывалось 276 сотрудников МВД, 6 сотрудников КНБ, 4 сотрудника прокуратуры, 8 сотрудников службы экономических расследований, 2 сотрудника антикоррупционной службы, 8 акимов, 5 судей, 1 депутат, 6 судебных исполнителей.

Самая "популярная" сфера – уголовные правонарушения против собственности: 29,8 тыс. человек – на 19,7% меньше, чем годом ранее. Также "в почете" у правонарушителей уголовные правонарушения против личности и уголовные правонарушения против здоровья населения и нравственности, – говорится в сообщении.