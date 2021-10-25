Каким должен быть состав пищи в период холодов рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков, передает zakon.kz со ссылкой на радио Sputnik.

Летом в рационе должно быть много овощей и фруктов, но как только начинаются холода и столбик термометра опускается до минус 5-10 градусов, нужно переходить на более жирную пищу.

Летом нужно снизить количество жиров, а вот зимний рацион питания – это преобладание жиров. При ходьбе жиры сгорают в мышцах ног с выделением энергии, которая тратится на движение, а в легких жиры сгорают с выделением тепла, и это тепло компенсирует холод на улице. Когда идет пар изо рта – это как раз выходит тепло от сгорания жиров. К тому же жиры животного происхождения образуют так называемый сурфактантный комплекс, который выстилает легкие и бронхи и препятствует проникновению бактерий, – сказал доктор.

В пирамиде питания жиры и белки должны преобладать над углеводами в любое время года.

В основе пирамиды питания лежат углеводы. Но когда диетологи говорят о пропорциях и сохранении мышечной массы, они обычно говорят "белки, жиры и углеводы", то есть на первое место выходят белки. В рационе должно быть гораздо большее количество белков и жиров и меньшее количество углеводов.

Белков должно быть минимум 70 граммов, а дальше расчет из 1,2 грамма на килограмм массы тела. Надо чередовать разные виды белка – это может быть курица, индейка, потом свинина, говядина, потом морепродукты, рыба. Углеводов должно быть не менее 50-60 граммов, максимум 110-115 граммов в день, а жиров должно быть от 60 до 80 граммов в сутки, половина из них должна быть растительного, а половина – животного происхождения. Это будет универсальный и идеальный вариант, – заключил диетолог.