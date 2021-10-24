Ондасын Уразалин побывал с рабочей поездкой в Темирском районе

В воскресенье, 24 октября, аким Актюбинской области Ондасын Уразалин совершил рабочую поездку в Темирский район.

До посещения района глава региона осмотрел ход реконструкции автодороги республиканского значения "Актобе - Кандыагаш".

Напомним, строительно-монтажные работы на участке с 11 по 100 километры начались в текущем году. О ходе реализации проекта отчитался руководитель Актюбинского филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Марат Махамбетов.

Задействованы две подрядные организации. В настоящее время на 18 километрах асфальтовое покрытие уложено, на 10 из них - в два слоя. Эти десять километров частично открыты для движения автотранспортных средств. Реализация проекта продлится до 2023 года, будет реконструировано и построено 18 мостов, 66 водопропускных труб. Кроме того, возле поселка Аккемер, по просьбе местных жителей, обустроили скотопрогон для перегона скота, что не было предусмотрено проектом, - рассказал Марат Махамбетов.

По итогам осмотра аким области дал ряд поручений по обеспечению высокого качества работ и соблюдению сроков их реализации.

В селе Копа Темирского района глава региона принял участие в церемонии открытия нового здания врачебной амбулатории. Медицинское учреждение рассчитано на 40 посещений в смену. На его строительство государство направило 115 миллионов тенге.

Очень рады, что такую амбулаторию построили. Прежнее здание совсем обветшало. Вы и сами его видели. У нас теперь все есть, но еще хотелось бы, чтобы улицы были асфальтированы, - обратились к акиму области жители с. Копа.

"В этом году большая работа проведена по обеспечению сельских населенных пунктов электричеством, газом, водой, дорожной инфраструктурой. В прошлом году заасфальтировали подъездную дорогу к вашему село, теперь возьмемся за ремонт дорог на основных улицах. Не переживайте", - ответил Ондасын Уразалин.

Область по обеспеченности дорогами была одной из самых отстающих. За последние 2-3 года на решение этого вопроса выделено столько средств, сколько выделялось за предыдущие 7-8 лет в целом. В этом году мы намерены повысить обеспеченность области автодорогами в удовлетворительном состоянии до 66 процентов. Во всех районах области работы ведутся, как на дорогах районного, так областного и республиканского значения. На улицах населенных пунктов также дороги масштабно ремонтируем. На следующий год темпы и объемы нарастим, поскольку состояние дорог - это ключевой вопрос в развитии предпринимательства и экономики области в целом, - продолжил аким области.

Он также поблагодарил жителей села Копа за то, что они содержат в чистоте село и прилегающие к их домам территории.

В районе поселка Шубаркудук Темирского района глава региона побывал в мемориальном комплексе Досжана хазрета, видного религиозного деятеля, жившего в 1815-1896 годах.

Досжан Хазрет обучал детей религиозной грамоте, способствовал строительству многочисленных мечетей, под его прямым руководством была построена мечеть Кайнар в Донызтау, мечеть Ишан ата в долине реки Уил.

В прошлом году за счет спонсорских средств были начаты масштабные восстановительные работы на месте захоронения Досжана Кашакулы со строительством мавзолея, гостевого дома и хозяйственно-бытовых объектов. Между тем, остатки древней мечети Досжана хазрета, расположенной на территории комплекса, законсервированы.

По результатам осмотра Ондасын Уразалин поручил руководству уполномоченных государственных органов проводить работы по сохранению и популяризации сакральных объектов, а также развитию туристской отрасли на системной основе.

В Шубаркудуке в этот день состоялось открытие нового цеха по производству пельменей. Проект, стоимостью 40 миллионов тенге, реализован индивидуальным предпринимателем Султанбеком Жонисовым благодаря государственной поддержке в рамках программы "Агробизнес". Мощность цеха рассчитана на переработку 500 килограммов мяса в сутки. При цехе открыт мясной павильон. Основное сырье поставляется с собственной откормочной площадки.

Рабочая поездка завершилась открытием нового парка, осмотром хода строительства системы водоснабжения и двух новых автодорог в микрорайоне Кызылжар поселка Шубаркудук.

Акиму района поручено держать на постоянном контроле ход реализуемых проектов, обеспечить их качественное и своевременное завершение.