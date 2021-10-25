Кто будет отвечать за цифровизацию госорганов в Казахстане

Ответственность за автоматизацию государственных услуг в министерствах предложили закрепить не только за "цифровыми" вице-министрами, но и за главами ведомств. Такую идею на Правчасе в Мажилисе по вопросам улучшения процессов оказания госуслуг высказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент zakon.kz.

Действительно, имеется 400 информационных систем, которые находятся на балансе различных ведомств. По их функционированию, не функционированию – каждый госорган несет ответственность. В каждом ведомстве сегодня на балансе есть информсистемы, и они в целом направлены на автоматизацию ведомственных бизнес-процессов. После того, как система автоматизирует ведомственные процессы, она подлежит интеграции. Но есть госуслуги, по которым все еще требуется хождение по нескольким кабинетам или надо приходить в ЦОН, – сказал Мусин.

В целом, по его словам, в части госуслуг сегодня наблюдается проблема с быстротой интеграции информсистем.

Кто-то медленно движется, кто-то быстро двигается – у всех есть различные причины. Например, технологии, которые они используют, устарели и подлежат модернизации. Или же отсутствует бюджет на этот год, на следующий год надо закладывать, чтобы интегрироваться. Также – неактуальность баз данных. Эта проблема самая актуальная, потому что приходится сверяться с архивами или запрашивать у человека бумажные архивы, чтобы перезабить эту информацию, – уточнил глава ведомства.

Он добавил, что для решения этих проблем у них есть несколько вариантов.

Для решения этих проблем у нас есть несколько направлений. Первое, центр цифровой трансформации, который создан по поручению главы государства. Он необходим, чтобы каждый бизнес-процесс госоргана не в ведомственном формате рассматривать, а чтобы мы стояли над всеми госорганами и этот центр рассматривал бизнес-процесс: жизненную ситуацию человека не относительно ведомств или услуги, а чтобы каждый бизнес-процесс мы прорисовывали с учетом всех ведомственных баз и откуда и какие данные необходимы, подтягивать и потом передавать на автоматизацию. Сейчас все страны переходят на этот формат жизненных ситуаций. Мы эту задачу проводим. Сейчас налаживаем, – заверил министр.

Второе направление – это технологический стек (stack), то есть линейка технологических решений, используемых в госструктурах.

До этого каждый госорган самостоятельно выбирал те технологии, на которых хочет создавать, сопровождать и "лепить" сервис, что называется. Например, единая платформа информационных ресурсов – все вебсайты всех госорганов, они раньше тоже сопровождались самостоятельно. АО "НИТ" создало платформу и туда интегрировало со всех сайтов всю информацию. Теперь техсопровождение всех сайтов за АО "НИТ", а госорганы отвечают лишь в своей части за внесение необходимой информации. То же самое мы планируем сделать по всем информсистемам. Это не так легко. Для этого нужно перейти на единую платформу и определить единый технологический стек. Чтобы это сделать, мы обследуем информационные ресурсы, выясняем их состояние. Потом напишем техсостояние перехода на платформу и в следующем году начнем процесс перехода на платформенную модель, – указал Мусин.

Также немаловажным является вопрос ответственности.

Третье, в каждом госоргане сегодня присутствует цифровой вице-министр. Мы сейчас работаем над тем, чтобы у каждого вице-министра по цифровизации был KPI. Это работоспособность информсистем, автоматизация госуслуги не по принципу просто автоматизировали и галочку поставили, а сколько этой услугой пользуется граждан. Должно быть 90% пользователей госуслуг через онлайн-формат. Мы эти KPI утвердим до конца года, утвердим, и со следующего года они будут показывать эффективность или неэффективность того или иного госоргана. Координация закреплена за Министерством цифрового развития. Мы через такие механизмы будем подтягивать госорганы и выводить на должный уровень. Сегодня есть такая ситуация, когда один госорган слишком хорошо автоматизирован, а другой стоит, у него архивы не оцифрованы. Если брать общий срез, то мы все равно отстаем, и есть необходимость, например, требовать трудовую книжку при оформлении пенсии. Я как пришел, начал над этим работать, потому что многие сталкиваются и многие жаловались, на самом деле мы не сможем это оцифровать, пока трудовые архивы по кадровым вопросам не оцифруем повсеместно. Молодых людей, которые начали работать с 1998 года, мы можем автоматически обслуживать, а вот те, кто раньше начал работать, должны приносить трудовые книжки, потому что архивы не оцифрованы. Много проблем в цифровых данных, в актуальности данных. Поэтому мы этот вопрос поставим в KPI каждому цифровому вице-министру и каждому министру перед премьер-министром, – пообещал глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан